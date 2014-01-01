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Диск пильный ЗУБР Профи Мультирез по алюминию, ламинату, пластику, ДСП 60Т 210х30мм 36853-210-30-60

Артикул: 36853-210-30-60
Диск пильный ЗУБР Профи Мультирез по алюминию, ламинату, пластику, ДСП 60Т 210х30мм 36853-210-30-60
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990 руб.
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Купить в 1 клик
Описание
Чистые качественные пропилы в различных материалах: алюминиевый профиль, цветные металлы, пластик, ламинированные плиты, комбинированные материалы, ламинированные ДСП и ДВП.
  • Производитель:
    ЗУБР
  • Минимальное количество товара
    1
  • Внешний диаметр, мм
    210
  • Посадочный диаметр, мм
    30
  • Количество зубьев, шт
    60
  • Серия дисков
    Мультирез
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Минимальное количество товара
1
Внешний диаметр, мм
210
Посадочный диаметр, мм
30
Количество зубьев, шт
60
Серия дисков
Мультирез
Чистые качественные пропилы в различных материалах: алюминиевый профиль, цветные металлы, пластик, ламинированные плиты, комбинированные материалы, ламинированные ДСП и ДВП.
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