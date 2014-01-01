Главная \ Расходные материалы и оснастка \ Диски и круги \ Пильные \ Диск пильный ЗУБР Профи Мультирез по алюминию, ламинату, пластику, ДСП 60Т 210х30мм 36853-210-30-60
Диск пильный ЗУБР Профи Мультирез по алюминию, ламинату, пластику, ДСП 60Т 210х30мм 36853-210-30-60
Артикул: 36853-210-30-60
Минимальное количество товара
1
Внешний диаметр, мм
210
Посадочный диаметр, мм
30
Количество зубьев, шт
60
Серия дисков
Мультирез
Чистые качественные пропилы в различных материалах: алюминиевый профиль, цветные металлы, пластик, ламинированные плиты, комбинированные материалы, ламинированные ДСП и ДВП.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Купить в один клик